Индексы Европы в понедельник шли ко дну. Дно далеко.

Европейские торги в понедельник закончились падением основных индексов. Причина тому — неутешительная отчетность от ряда крупных игроков рынка. В итоге индекс крупнейших предприятий еврозоны Stoxx Europe 600 потерял 0,52%, продолжая постоянный понижательный тренд последнего месяца. FTSE снизился в понедельник на 0,68%; САС 40 — на 1,04%; DAX потерял 1,50%.

Аналитики готовятся к дальнейшим проблемам на фондовых рынках Европы и говорят, что эта коррекция может быть только прелюдией к более серьезным потрясениям. На сезон отчетности не возлагается никаких особенно крупных надежд в плане возвращения оптимизма инвесторам. Предполагается, что индексы еще не достигли дна, и еще две — три недели рынок будет похож на медвежью берлогу.



Что касается отдельных компаний, то немецкий производитель программного обеспечения для управления предприятиями, SAP SE, потеряла 5,6%. Такое крупное падение произошло на фоне ухудшения прогноза годовой операционной прибыли на фоне перехода клиентов в сторону облачных сервисов.

Но есть на рынке не только аутсайдеры, но и те, у кого всё получается. Так, например, британский держатель более тысячи пабов в Британии, Spirit Pub Co, прибавил 9,6% на сообщениях о скором слиянии с конкурентом — Greene King Plc.

Adidas AG продолжает прибавлять на новостях о продаже Reebok: за вчерашний день она подросла на 3,8%.



