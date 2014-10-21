Индексы Европы в понедельник шли ко дну. Дно далеко.

Европейские торги в понедельник закончились падением основных индексов. Причина тому — неутешительная отчетность от ряда крупных игроков рынка. В итоге индекс крупнейших предприятий еврозоны Stoxx Europe 600 потерял 0,52%, продолжая постоянный понижательный тренд последнего месяца. FTSE снизился в понедельник на 0,68%; САС 40 — на 1,04%; DAX потерял 1,50%.
Аналитики
готовятся к дальнейшим проблемам на
фондовых рынках Европы и говорят, что
эта коррекция может быть только прелюдией
к более серьезным потрясениям. На сезон
отчетности не возлагается никаких
особенно крупных надежд в плане
возвращения оптимизма инвесторам.
Предполагается, что индексы еще не
достигли дна, и еще две — три недели
рынок будет похож на медвежью берлогу.
Что касается отдельных компаний, то немецкий производитель программного обеспечения для управления предприятиями, SAP SE, потеряла 5,6%. Такое крупное падение произошло на фоне ухудшения прогноза годовой операционной прибыли на фоне перехода клиентов в сторону облачных сервисов.
Но есть на рынке не только аутсайдеры, но и те, у кого всё получается. Так, например, британский держатель более тысячи пабов в Британии, Spirit Pub Co, прибавил 9,6% на сообщениях о скором слиянии с конкурентом — Greene King Plc.
Adidas AG продолжает прибавлять на новостях о продаже Reebok: за вчерашний день она подросла на 3,8%.