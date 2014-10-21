Гендиректор нефтяной компании Total погиб в авиакатастрофе в Москве

Французская нефтяная компания Total потеряла генерального директора — он погиб в авиакатастрофе в аэропорту «Внуково» в Москве ночью 20 октября.

В самой компании подтверждают гибель Кристофа де Маржери: «Группа Total с величайшим прискорбием подтверждает, что член совета директоров Кристоф де Маржери погиб вскоре после 22:00 (по местному времени) в авиакатастрофе в московском аэропорту "Внуково" в результате столкновения самолета со снегоуборочной машиной», - говорится в пресс-релизе нефтегиганта.

Ночью самолет Falcon, который вылетал из "Внуково" в Париж, во время взлета столкнулся со снегоуборочной машиной и загорелся. В авиакатастрофе погиб единственный пассажир - Кристоф де Маржери - и трое членов экипажа. Заведено уголовное дело. Комиссии по катастрофе еще предстоит выяснить, почему снегоуборочный автомобиль оказался на взлетно-посадочной полосе.

По крайней мере, есть уже три версии катастрофы: плохие погодные условия, в т.ч. плохая видимость из-за облачности и тумана с осадками, отказ авионики, либо человеческий фактор.

На вчерашней торговой сессии акции компании Total SA на Нью-Йоркской бирже торговались на отметке $55,410 за акцию, потеряв в стоимости 0,91%.