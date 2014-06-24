Цена на нефть снижается благодаря экспорту из Ирака

Во вторник в Ираке удалось нормализовать экспорт нефти на уровке, близком к максимальному. Захват городов и районов боевиками пока не повлиял на продажу «черного золота».

Утром во вторник фьючерсы марки Brent упали в цене до 113,82 долларов за баррель нефти (-$0,30), после самого большого снижения с 16 мая на 0,6%. Агентство Reuters сообщает, что фьючерсы WTI также упали в стоимости до 105,69 долларов за баррель (-$0,48), опустившись на 1% в начале недели.

За весь период с начала июня среднесуточный экспорт нефти из южных районов Ирака составляет 2,53 млн баррелей — по данным транспортировщиков и информационных агентств. Средний объем экспорта нефти в мае в Ираке составлял 2,58 барр./сутки, отмечают как высший показатель с 2003 года.

Во вторник в Ираке удалось нормализовать экспорт нефти на уровке, близком к максимальному. Захват городов и районов боевиками пока не повлиял на продажу «черного золота».

Утром во вторник фьючерсы марки Brent упали в цене до 113,82 долларов за баррель нефти (-$0,30), после самого большого снижения с 16 мая на 0,6%. Агентство Reuters сообщает, что фьючерсы WTI также упали в стоимости до 105,69 долларов за баррель (-$0,48), опустившись на 1% в начале недели.

За весь период с начала июня среднесуточный экспорт нефти из южных районов Ирака составляет 2,53 млн баррелей — по данным транспортировщиков и информационных агентств. Средний объем экспорта нефти в мае в Ираке составлял 2,58 барр./сутки, отмечают как высший показатель с 2003 года.

По информации гендиректора аналитического центра Barratt Bulletin в Сиднее Джонатана Бэррета, рынок нефти может снизиться, если боевики не взорвут порты и нефтеперерабатывающие заводы. «Они не будут этого делать, потому что тогда не будет денег", - добавил Бэррет. По его мнению, стоимость нефти может увеличиться, если США начнет военные действия в Ираке, но пока не склонен к этому доводу — опираясь на заявление госсекретаря Джона Керри о том, что они оказывают "активную и постоянную" поддержку Ираку. Он также сказал, что руководство страны должно принимать срочные меры.