SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / EnibDaq
Martin Alexander Gustav Stark

EnibDaq

Martin Alexander Gustav Stark
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 2%
FusionMarkets-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
25
Negociações com lucro:
21 (84.00%)
Negociações com perda:
4 (16.00%)
Melhor negociação:
4.47 EUR
Pior negociação:
-2.23 EUR
Lucro bruto:
10.53 EUR (65 485 pips)
Perda bruta:
-4.50 EUR (38 486 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (3.16 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
4.94 EUR (3)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
35.89%
Depósito máximo carregado:
0.62%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
1.73
Negociações longas:
25 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
2.34
Valor esperado:
0.24 EUR
Lucro médio:
0.50 EUR
Perda média:
-1.13 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-3.49 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-3.49 EUR (2)
Crescimento mensal:
1.79%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
3.49 EUR (2.23%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.98% (3.49 EUR)
Pelo Capital Líquido:
0.03% (0.09 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NAS100 25
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NAS100 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NAS100 27K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4.47 EUR
Pior negociação: -2 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +3.16 EUR
Máxima perda consecutiva: -3.49 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Bybit-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
15.00 × 1
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2026.01.15 16:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 16:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
EnibDaq
30 USD por mês
2%
0
0
USD
356
EUR
1
100%
25
84%
36%
2.33
0.24
EUR
1%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.