- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
25
Negociações com lucro:
21 (84.00%)
Negociações com perda:
4 (16.00%)
Melhor negociação:
4.47 EUR
Pior negociação:
-2.23 EUR
Lucro bruto:
10.53 EUR (65 485 pips)
Perda bruta:
-4.50 EUR (38 486 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (3.16 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
4.94 EUR (3)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
35.89%
Depósito máximo carregado:
0.62%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
1.73
Negociações longas:
25 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
2.34
Valor esperado:
0.24 EUR
Lucro médio:
0.50 EUR
Perda média:
-1.13 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-3.49 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-3.49 EUR (2)
Crescimento mensal:
1.79%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
3.49 EUR (2.23%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.98% (3.49 EUR)
Pelo Capital Líquido:
0.03% (0.09 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NAS100
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NAS100
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NAS100
|27K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +4.47 EUR
Pior negociação: -2 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +3.16 EUR
Máxima perda consecutiva: -3.49 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|15.00 × 1
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
2%
0
0
USD
USD
356
EUR
EUR
1
100%
25
84%
36%
2.33
0.24
EUR
EUR
1%
1:500