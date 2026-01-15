- 成長
トレード:
25
利益トレード:
21 (84.00%)
損失トレード:
4 (16.00%)
ベストトレード:
4.47 EUR
最悪のトレード:
-2.23 EUR
総利益:
10.53 EUR (65 485 pips)
総損失:
-4.50 EUR (38 486 pips)
最大連続の勝ち:
10 (3.16 EUR)
最大連続利益:
4.94 EUR (3)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
35.89%
最大入金額:
0.62%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
25
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
1.73
長いトレード:
25 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
2.34
期待されたペイオフ:
0.24 EUR
平均利益:
0.50 EUR
平均損失:
-1.13 EUR
最大連続の負け:
2 (-3.49 EUR)
最大連続損失:
-3.49 EUR (2)
月間成長:
1.79%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
3.49 EUR (2.23%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.98% (3.49 EUR)
エクイティによる:
0.03% (0.09 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NAS100
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NAS100
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NAS100
|27K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|15.00 × 1
レビューなし
