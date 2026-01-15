- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
25
Profit Trade:
21 (84.00%)
Loss Trade:
4 (16.00%)
Best Trade:
4.47 EUR
Worst Trade:
-2.23 EUR
Profitto lordo:
10.53 EUR (65 485 pips)
Perdita lorda:
-4.50 EUR (38 486 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (3.16 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
4.94 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
35.89%
Massimo carico di deposito:
0.62%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
1.73
Long Trade:
25 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.34
Profitto previsto:
0.24 EUR
Profitto medio:
0.50 EUR
Perdita media:
-1.13 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-3.49 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-3.49 EUR (2)
Crescita mensile:
1.79%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
3.49 EUR (2.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.98% (3.49 EUR)
Per equità:
0.03% (0.09 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NAS100
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NAS100
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NAS100
|27K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.47 EUR
Worst Trade: -2 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +3.16 EUR
Massima perdita consecutiva: -3.49 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|15.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
2%
0
0
USD
USD
356
EUR
EUR
1
100%
25
84%
36%
2.33
0.24
EUR
EUR
1%
1:500