Trades insgesamt:
25
Gewinntrades:
21 (84.00%)
Verlusttrades:
4 (16.00%)
Bester Trade:
4.47 EUR
Schlechtester Trade:
-2.23 EUR
Bruttoprofit:
10.53 EUR (65 485 pips)
Bruttoverlust:
-4.50 EUR (38 486 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (3.16 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4.94 EUR (3)
Sharpe Ratio:
0.23
Trading-Aktivität:
35.89%
Max deposit load:
0.62%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
25
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
1.73
Long-Positionen:
25 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
2.34
Mathematische Gewinnerwartung:
0.24 EUR
Durchschnittlicher Profit:
0.50 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-1.13 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-3.49 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3.49 EUR (2)
Wachstum pro Monat :
1.79%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
3.49 EUR (2.23%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.98% (3.49 EUR)
Kapital:
0.03% (0.09 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|NAS100
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NAS100
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NAS100
|27K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +4.47 EUR
Schlechtester Trade: -2 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3.16 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3.49 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|15.00 × 1
