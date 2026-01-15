SignaleKategorien
Martin Alexander Gustav Stark

EnibDaq

0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 2%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
25
Gewinntrades:
21 (84.00%)
Verlusttrades:
4 (16.00%)
Bester Trade:
4.47 EUR
Schlechtester Trade:
-2.23 EUR
Bruttoprofit:
10.53 EUR (65 485 pips)
Bruttoverlust:
-4.50 EUR (38 486 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (3.16 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4.94 EUR (3)
Sharpe Ratio:
0.23
Trading-Aktivität:
35.89%
Max deposit load:
0.62%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
25
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
1.73
Long-Positionen:
25 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
2.34
Mathematische Gewinnerwartung:
0.24 EUR
Durchschnittlicher Profit:
0.50 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-1.13 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-3.49 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3.49 EUR (2)
Wachstum pro Monat :
1.79%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
3.49 EUR (2.23%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.98% (3.49 EUR)
Kapital:
0.03% (0.09 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NAS100 25
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NAS100 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NAS100 27K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4.47 EUR
Schlechtester Trade: -2 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3.16 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3.49 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Bybit-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
15.00 × 1
Keine Bewertungen
2026.01.15 16:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 16:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.