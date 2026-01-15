- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
25
盈利交易:
21 (84.00%)
亏损交易:
4 (16.00%)
最好交易:
4.47 EUR
最差交易:
-2.23 EUR
毛利:
10.53 EUR (65 485 pips)
毛利亏损:
-4.50 EUR (38 486 pips)
最大连续赢利:
10 (3.16 EUR)
最大连续盈利:
4.94 EUR (3)
夏普比率:
0.23
交易活动:
35.89%
最大入金加载:
0.62%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
25
平均持有时间:
5 小时
采收率:
1.73
长期交易:
25 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
2.34
预期回报:
0.24 EUR
平均利润:
0.50 EUR
平均损失:
-1.13 EUR
最大连续失误:
2 (-3.49 EUR)
最大连续亏损:
-3.49 EUR (2)
每月增长:
1.79%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
3.49 EUR (2.23%)
相对跌幅:
结余:
0.98% (3.49 EUR)
净值:
0.03% (0.09 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NAS100
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NAS100
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NAS100
|27K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.47 EUR
最差交易: -2 EUR
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +3.16 EUR
最大连续亏损: -3.49 EUR
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
2%
0
0
USD
USD
356
EUR
EUR
1
100%
25
84%
36%
2.33
0.24
EUR
EUR
1%
1:500