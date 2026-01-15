- 자본
- 축소
트레이드:
25
이익 거래:
21 (84.00%)
손실 거래:
4 (16.00%)
최고의 거래:
4.47 EUR
최악의 거래:
-2.23 EUR
총 수익:
10.53 EUR (65 485 pips)
총 손실:
-4.50 EUR (38 486 pips)
연속 최대 이익:
10 (3.16 EUR)
연속 최대 이익:
4.94 EUR (3)
샤프 비율:
0.23
거래 활동:
35.89%
최대 입금량:
0.62%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
25
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
1.73
롱(주식매수):
25 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
2.34
기대수익:
0.24 EUR
평균 이익:
0.50 EUR
평균 손실:
-1.13 EUR
연속 최대 손실:
2 (-3.49 EUR)
연속 최대 손실:
-3.49 EUR (2)
월별 성장률:
1.79%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
3.49 EUR (2.23%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.98% (3.49 EUR)
자본금별:
0.03% (0.09 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NAS100
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NAS100
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NAS100
|27K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
리뷰 없음
