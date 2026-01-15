- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
25
Transacciones Rentables:
21 (84.00%)
Transacciones Irrentables:
4 (16.00%)
Mejor transacción:
4.47 EUR
Peor transacción:
-2.23 EUR
Beneficio Bruto:
10.53 EUR (65 485 pips)
Pérdidas Brutas:
-4.50 EUR (38 486 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (3.16 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
4.94 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.23
Actividad comercial:
35.89%
Carga máxima del depósito:
0.62%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
25
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
1.73
Transacciones Largas:
25 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
2.34
Beneficio Esperado:
0.24 EUR
Beneficio medio:
0.50 EUR
Pérdidas medias:
-1.13 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-3.49 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3.49 EUR (2)
Crecimiento al mes:
1.79%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
3.49 EUR (2.23%)
Reducción relativa:
De balance:
0.98% (3.49 EUR)
De fondos:
0.03% (0.09 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|NAS100
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|NAS100
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|NAS100
|27K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +4.47 EUR
Peor transacción: -2 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +3.16 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -3.49 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|15.00 × 1
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
2%
0
0
USD
USD
356
EUR
EUR
1
100%
25
84%
36%
2.33
0.24
EUR
EUR
1%
1:500