Negociações:
14
Negociações com lucro:
10 (71.42%)
Negociações com perda:
4 (28.57%)
Melhor negociação:
26.53 USD
Pior negociação:
-16.06 USD
Lucro bruto:
94.94 USD (9 490 pips)
Perda bruta:
-43.75 USD (4 373 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (56.54 USD)
Máximo lucro consecutivo:
56.54 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.31
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
1.76
Negociações longas:
12 (85.71%)
Negociações curtas:
2 (14.29%)
Fator de lucro:
2.17
Valor esperado:
3.66 USD
Lucro médio:
9.49 USD
Perda média:
-10.94 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-29.12 USD)
Máxima perda consecutiva:
-29.12 USD (2)
Crescimento mensal:
10.23%
Algotrading:
42%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
17.41 USD
Máximo:
29.12 USD (5.69%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 15" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
