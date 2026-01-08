- 자본
- 축소
트레이드:
14
이익 거래:
10 (71.42%)
손실 거래:
4 (28.57%)
최고의 거래:
26.53 USD
최악의 거래:
-16.06 USD
총 수익:
94.94 USD (9 490 pips)
총 손실:
-43.75 USD (4 373 pips)
연속 최대 이익:
6 (56.54 USD)
연속 최대 이익:
56.54 USD (6)
샤프 비율:
0.31
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
1.76
롱(주식매수):
12 (85.71%)
숏(주식차입매도):
2 (14.29%)
수익 요인:
2.17
기대수익:
3.66 USD
평균 이익:
9.49 USD
평균 손실:
-10.94 USD
연속 최대 손실:
2 (-29.12 USD)
연속 최대 손실:
-29.12 USD (2)
월별 성장률:
10.23%
Algo 트레이딩:
42%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
17.41 USD
최대한의:
29.12 USD (5.69%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|51
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|5.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +26.53 USD
최악의 거래: -16 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +56.54 USD
연속 최대 손실: -29.12 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 15"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
