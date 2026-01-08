- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
14
盈利交易:
10 (71.42%)
亏损交易:
4 (28.57%)
最好交易:
26.53 USD
最差交易:
-16.06 USD
毛利:
94.94 USD (9 490 pips)
毛利亏损:
-43.75 USD (4 373 pips)
最大连续赢利:
6 (56.54 USD)
最大连续盈利:
56.54 USD (6)
夏普比率:
0.31
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
1.76
长期交易:
12 (85.71%)
短期交易:
2 (14.29%)
利润因子:
2.17
预期回报:
3.66 USD
平均利润:
9.49 USD
平均损失:
-10.94 USD
最大连续失误:
2 (-29.12 USD)
最大连续亏损:
-29.12 USD (2)
每月增长:
10.23%
算法交易:
42%
结余跌幅:
绝对:
17.41 USD
最大值:
29.12 USD (5.69%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|51
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|5.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +26.53 USD
最差交易: -16 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +56.54 USD
最大连续亏损: -29.12 USD
