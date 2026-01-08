- Wachstum
Trades insgesamt:
14
Gewinntrades:
10 (71.42%)
Verlusttrades:
4 (28.57%)
Bester Trade:
26.53 USD
Schlechtester Trade:
-16.06 USD
Bruttoprofit:
94.94 USD (9 490 pips)
Bruttoverlust:
-43.75 USD (4 373 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (56.54 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
56.54 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.31
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
1.76
Long-Positionen:
12 (85.71%)
Short-Positionen:
2 (14.29%)
Profit-Faktor:
2.17
Mathematische Gewinnerwartung:
3.66 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.49 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.94 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-29.12 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-29.12 USD (2)
Wachstum pro Monat :
10.23%
Algo-Trading:
42%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
17.41 USD
Maximaler:
29.12 USD (5.69%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|51
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|5.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +26.53 USD
Schlechtester Trade: -16 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +56.54 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -29.12 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 15" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
