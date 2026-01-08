- Crescita
Trade:
14
Profit Trade:
10 (71.42%)
Loss Trade:
4 (28.57%)
Best Trade:
26.53 USD
Worst Trade:
-16.06 USD
Profitto lordo:
94.94 USD (9 490 pips)
Perdita lorda:
-43.75 USD (4 373 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (56.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
56.54 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.76
Long Trade:
12 (85.71%)
Short Trade:
2 (14.29%)
Fattore di profitto:
2.17
Profitto previsto:
3.66 USD
Profitto medio:
9.49 USD
Perdita media:
-10.94 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-29.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-29.12 USD (2)
Crescita mensile:
10.23%
Algo trading:
42%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.41 USD
Massimale:
29.12 USD (5.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|51
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|5.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Best Trade: +26.53 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +56.54 USD
Massima perdita consecutiva: -29.12 USD
