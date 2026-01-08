- Incremento
Total de Trades:
14
Transacciones Rentables:
10 (71.42%)
Transacciones Irrentables:
4 (28.57%)
Mejor transacción:
26.53 USD
Peor transacción:
-16.06 USD
Beneficio Bruto:
94.94 USD (9 490 pips)
Pérdidas Brutas:
-43.75 USD (4 373 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (56.54 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
56.54 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.31
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
1.76
Transacciones Largas:
12 (85.71%)
Transacciones Cortas:
2 (14.29%)
Factor de Beneficio:
2.17
Beneficio Esperado:
3.66 USD
Beneficio medio:
9.49 USD
Pérdidas medias:
-10.94 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-29.12 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-29.12 USD (2)
Crecimiento al mes:
10.23%
Trading algorítmico:
42%
Reducción de balance:
Absoluto:
17.41 USD
Máxima:
29.12 USD (5.69%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|51
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|5.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +26.53 USD
Peor transacción: -16 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +56.54 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -29.12 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 15" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
