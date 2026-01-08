- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
14
利益トレード:
10 (71.42%)
損失トレード:
4 (28.57%)
ベストトレード:
26.53 USD
最悪のトレード:
-16.06 USD
総利益:
94.94 USD (9 490 pips)
総損失:
-43.75 USD (4 373 pips)
最大連続の勝ち:
6 (56.54 USD)
最大連続利益:
56.54 USD (6)
シャープレシオ:
0.31
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
1.76
長いトレード:
12 (85.71%)
短いトレード:
2 (14.29%)
プロフィットファクター:
2.17
期待されたペイオフ:
3.66 USD
平均利益:
9.49 USD
平均損失:
-10.94 USD
最大連続の負け:
2 (-29.12 USD)
最大連続損失:
-29.12 USD (2)
月間成長:
10.23%
アルゴリズム取引:
42%
残高によるドローダウン:
絶対:
17.41 USD
最大の:
29.12 USD (5.69%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|51
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|5.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +26.53 USD
最悪のトレード: -16 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +56.54 USD
最大連続損失: -29.12 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 15"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
