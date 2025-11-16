- Crescimento
Negociações:
2 812
Negociações com lucro:
1 373 (48.82%)
Negociações com perda:
1 439 (51.17%)
Melhor negociação:
59.78 UST
Pior negociação:
-70.82 UST
Lucro bruto:
20 224.65 UST (1 382 122 pips)
Perda bruta:
-19 448.95 UST (1 309 772 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (162.79 UST)
Máximo lucro consecutivo:
404.41 UST (11)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
77.01%
Depósito máximo carregado:
9.64%
Último negócio:
6 minutos atrás
Negociações por semana:
381
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.51
Negociações longas:
1 699 (60.42%)
Negociações curtas:
1 113 (39.58%)
Fator de lucro:
1.04
Valor esperado:
0.28 UST
Lucro médio:
14.73 UST
Perda média:
-13.52 UST
Máximo de perdas consecutivas:
21 (-406.68 UST)
Máxima perda consecutiva:
-458.38 UST (20)
Crescimento mensal:
21.68%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
109.12 UST
Máximo:
1 530.14 UST (35.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
41.12% (1 529.96 UST)
Pelo Capital Líquido:
8.10% (261.54 UST)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|2812
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD+
|776
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD+
|72K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Bybit-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
