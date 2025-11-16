SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / C1FA Moderada 3k
Luis Fernando Campos Machado

C1FA Moderada 3k

Luis Fernando Campos Machado
0 comentários
Confiabilidade
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD por mês
crescimento desde 2025 25%
Bybit-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 812
Negociações com lucro:
1 373 (48.82%)
Negociações com perda:
1 439 (51.17%)
Melhor negociação:
59.78 UST
Pior negociação:
-70.82 UST
Lucro bruto:
20 224.65 UST (1 382 122 pips)
Perda bruta:
-19 448.95 UST (1 309 772 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (162.79 UST)
Máximo lucro consecutivo:
404.41 UST (11)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
77.01%
Depósito máximo carregado:
9.64%
Último negócio:
6 minutos atrás
Negociações por semana:
381
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.51
Negociações longas:
1 699 (60.42%)
Negociações curtas:
1 113 (39.58%)
Fator de lucro:
1.04
Valor esperado:
0.28 UST
Lucro médio:
14.73 UST
Perda média:
-13.52 UST
Máximo de perdas consecutivas:
21 (-406.68 UST)
Máxima perda consecutiva:
-458.38 UST (20)
Crescimento mensal:
21.68%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
109.12 UST
Máximo:
1 530.14 UST (35.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
41.12% (1 529.96 UST)
Pelo Capital Líquido:
8.10% (261.54 UST)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD+ 2812
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD+ 776
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD+ 72K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +59.78 UST
Pior negociação: -71 UST
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 20
Máximo lucro consecutivo: +162.79 UST
Máxima perda consecutiva: -406.68 UST

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Bybit-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2026.01.14 05:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.19 03:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.22% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 21:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 16:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 05:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 22:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 04:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 19:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 18:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 17:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 09:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 09:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 13:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 05:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 07:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 20:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 15:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 14:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 09:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
