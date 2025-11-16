- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
186
Profit Trade:
75 (40.32%)
Loss Trade:
111 (59.68%)
Best Trade:
58.42 UST
Worst Trade:
-26.44 UST
Profitto lordo:
2 669.61 UST (134 581 pips)
Perdita lorda:
-1 626.02 UST (79 064 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (402.86 UST)
Massimo profitto consecutivo:
402.86 UST (8)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
136
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.92
Long Trade:
151 (81.18%)
Short Trade:
35 (18.82%)
Fattore di profitto:
1.64
Profitto previsto:
5.61 UST
Profitto medio:
35.59 UST
Perdita media:
-14.65 UST
Massime perdite consecutive:
18 (-298.50 UST)
Massima perdita consecutiva:
-298.50 UST (18)
Crescita mensile:
35.99%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.78 UST
Massimale:
357.02 UST (8.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 UST)
Per equità:
0.00% (0.00 UST)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|186
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|56K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +58.42 UST
Worst Trade: -26 UST
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +402.86 UST
Massima perdita consecutiva: -298.50 UST
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni