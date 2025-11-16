SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / C1FA Moderada 3k
Luis Fernando Campos Machado

C1FA Moderada 3k

Luis Fernando Campos Machado
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
0%
Bybit-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
186
Profit Trade:
75 (40.32%)
Loss Trade:
111 (59.68%)
Best Trade:
58.42 UST
Worst Trade:
-26.44 UST
Profitto lordo:
2 669.61 UST (134 581 pips)
Perdita lorda:
-1 626.02 UST (79 064 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (402.86 UST)
Massimo profitto consecutivo:
402.86 UST (8)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
136
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.92
Long Trade:
151 (81.18%)
Short Trade:
35 (18.82%)
Fattore di profitto:
1.64
Profitto previsto:
5.61 UST
Profitto medio:
35.59 UST
Perdita media:
-14.65 UST
Massime perdite consecutive:
18 (-298.50 UST)
Massima perdita consecutiva:
-298.50 UST (18)
Crescita mensile:
35.99%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.78 UST
Massimale:
357.02 UST (8.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 UST)
Per equità:
0.00% (0.00 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 186
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 56K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +58.42 UST
Worst Trade: -26 UST
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +402.86 UST
Massima perdita consecutiva: -298.50 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.11.16 10:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.16 10:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
