Luis Fernando Campos Machado

C1FA Moderada 3k

Luis Fernando Campos Machado
0 comentarios
Fiabilidad
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD al mes
incremento desde 2025 31%
Bybit-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 867
Transacciones Rentables:
1 411 (49.21%)
Transacciones Irrentables:
1 456 (50.78%)
Mejor transacción:
59.78 UST
Peor transacción:
-70.82 UST
Beneficio Bruto:
20 577.26 UST (1 405 985 pips)
Pérdidas Brutas:
-19 669.42 UST (1 323 964 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (162.79 UST)
Beneficio máximo consecutivo:
404.41 UST (11)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
77.01%
Carga máxima del depósito:
9.64%
Último trade:
5 minutos
Trades a la semana:
372
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.59
Transacciones Largas:
1 742 (60.76%)
Transacciones Cortas:
1 125 (39.24%)
Factor de Beneficio:
1.05
Beneficio Esperado:
0.32 UST
Beneficio medio:
14.58 UST
Pérdidas medias:
-13.51 UST
Máximo de pérdidas consecutivas:
21 (-406.68 UST)
Pérdidas máximas consecutivas:
-458.38 UST (20)
Crecimiento al mes:
35.90%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
109.12 UST
Máxima:
1 530.14 UST (35.41%)
Reducción relativa:
De balance:
41.12% (1 529.96 UST)
De fondos:
8.10% (261.54 UST)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD+ 2867
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD+ 908
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD+ 82K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +59.78 UST
Peor transacción: -71 UST
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 20
Beneficio máximo consecutivo: +162.79 UST
Pérdidas máximas consecutivas: -406.68 UST

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Bybit-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

