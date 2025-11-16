- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 815
利益トレード:
1 376 (48.88%)
損失トレード:
1 439 (51.12%)
ベストトレード:
59.78 UST
最悪のトレード:
-70.82 UST
総利益:
20 260.39 UST (1 383 908 pips)
総損失:
-19 449.19 UST (1 309 772 pips)
最大連続の勝ち:
18 (162.79 UST)
最大連続利益:
404.41 UST (11)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
77.01%
最大入金額:
9.64%
最近のトレード:
17 分前
1週間当たりの取引:
382
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.53
長いトレード:
1 702 (60.46%)
短いトレード:
1 113 (39.54%)
プロフィットファクター:
1.04
期待されたペイオフ:
0.29 UST
平均利益:
14.72 UST
平均損失:
-13.52 UST
最大連続の負け:
21 (-406.68 UST)
最大連続損失:
-458.38 UST (20)
月間成長:
24.91%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
109.12 UST
最大の:
1 530.14 UST (35.41%)
比較ドローダウン:
残高による:
41.12% (1 529.96 UST)
エクイティによる:
8.10% (261.54 UST)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|2815
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|811
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|74K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +59.78 UST
最悪のトレード: -71 UST
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 20
最大連続利益: +162.79 UST
最大連続損失: -406.68 UST
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Bybit-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
300 USD/月
27%
0
0
USD
USD
2.9K
UST
UST
11
100%
2 815
48%
77%
1.04
0.29
UST
UST
41%
1:500