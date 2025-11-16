- Прирост
Всего трейдов:
2 815
Прибыльных трейдов:
1 376 (48.88%)
Убыточных трейдов:
1 439 (51.12%)
Лучший трейд:
59.78 UST
Худший трейд:
-70.82 UST
Общая прибыль:
20 260.39 UST (1 383 908 pips)
Общий убыток:
-19 449.19 UST (1 309 772 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (162.79 UST)
Макс. прибыль в серии:
404.41 UST (11)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
77.01%
Макс. загрузка депозита:
9.64%
Последний трейд:
36 минут
Трейдов в неделю:
382
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.53
Длинных трейдов:
1 702 (60.46%)
Коротких трейдов:
1 113 (39.54%)
Профит фактор:
1.04
Мат. ожидание:
0.29 UST
Средняя прибыль:
14.72 UST
Средний убыток:
-13.52 UST
Макс. серия проигрышей:
21 (-406.68 UST)
Макс. убыток в серии:
-458.38 UST (20)
Прирост в месяц:
24.91%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
109.12 UST
Максимальная:
1 530.14 UST (35.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
41.12% (1 529.96 UST)
По эквити:
8.10% (261.54 UST)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|2815
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|811
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|74K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
