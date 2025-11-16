СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / C1FA Moderada 3k
Luis Fernando Campos Machado

C1FA Moderada 3k

Luis Fernando Campos Machado
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 300 USD в месяц
прирост с 2025 27%
Bybit-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 815
Прибыльных трейдов:
1 376 (48.88%)
Убыточных трейдов:
1 439 (51.12%)
Лучший трейд:
59.78 UST
Худший трейд:
-70.82 UST
Общая прибыль:
20 260.39 UST (1 383 908 pips)
Общий убыток:
-19 449.19 UST (1 309 772 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (162.79 UST)
Макс. прибыль в серии:
404.41 UST (11)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
77.01%
Макс. загрузка депозита:
9.64%
Последний трейд:
36 минут
Трейдов в неделю:
382
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.53
Длинных трейдов:
1 702 (60.46%)
Коротких трейдов:
1 113 (39.54%)
Профит фактор:
1.04
Мат. ожидание:
0.29 UST
Средняя прибыль:
14.72 UST
Средний убыток:
-13.52 UST
Макс. серия проигрышей:
21 (-406.68 UST)
Макс. убыток в серии:
-458.38 UST (20)
Прирост в месяц:
24.91%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
109.12 UST
Максимальная:
1 530.14 UST (35.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
41.12% (1 529.96 UST)
По эквити:
8.10% (261.54 UST)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 2815
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 811
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 74K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +59.78 UST
Худший трейд: -71 UST
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 20
Макс. прибыль в серии: +162.79 UST
Макс. убыток в серии: -406.68 UST

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.14 05:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.19 03:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.22% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 21:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 16:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 05:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 22:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 04:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 19:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 18:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 17:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 09:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 09:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 13:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 05:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 07:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 20:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 15:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 14:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 09:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
C1FA Moderada 3k
300 USD в месяц
27%
0
0
USD
2.9K
UST
11
100%
2 815
48%
77%
1.04
0.29
UST
41%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.