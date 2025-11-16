- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 813
盈利交易:
1 374 (48.84%)
亏损交易:
1 439 (51.16%)
最好交易:
59.78 UST
最差交易:
-70.82 UST
毛利:
20 236.21 UST (1 382 699 pips)
毛利亏损:
-19 449.07 UST (1 309 772 pips)
最大连续赢利:
18 (162.79 UST)
最大连续盈利:
404.41 UST (11)
夏普比率:
0.02
交易活动:
77.01%
最大入金加载:
9.64%
最近交易:
30 几分钟前
每周交易:
382
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.51
长期交易:
1 700 (60.43%)
短期交易:
1 113 (39.57%)
利润因子:
1.04
预期回报:
0.28 UST
平均利润:
14.73 UST
平均损失:
-13.52 UST
最大连续失误:
21 (-406.68 UST)
最大连续亏损:
-458.38 UST (20)
每月增长:
22.17%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
109.12 UST
最大值:
1 530.14 UST (35.41%)
相对跌幅:
结余:
41.12% (1 529.96 UST)
净值:
8.10% (261.54 UST)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|2813
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|787
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|73K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +59.78 UST
最差交易: -71 UST
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 20
最大连续盈利: +162.79 UST
最大连续亏损: -406.68 UST
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Bybit-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月300 USD
26%
0
0
USD
USD
2.9K
UST
UST
11
100%
2 813
48%
77%
1.04
0.28
UST
UST
41%
1:500