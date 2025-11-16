- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
186
Kârla kapanan işlemler:
75 (40.32%)
Zararla kapanan işlemler:
111 (59.68%)
En iyi işlem:
58.42 UST
En kötü işlem:
-26.44 UST
Brüt kâr:
2 669.61 UST (134 581 pips)
Brüt zarar:
-1 626.02 UST (79 064 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (402.86 UST)
Maksimum ardışık kâr:
402.86 UST (8)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
136
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.92
Alış işlemleri:
151 (81.18%)
Satış işlemleri:
35 (18.82%)
Kâr faktörü:
1.64
Beklenen getiri:
5.61 UST
Ortalama kâr:
35.59 UST
Ortalama zarar:
-14.65 UST
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-298.50 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-298.50 UST (18)
Aylık büyüme:
35.99%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.78 UST
Maksimum:
357.02 UST (8.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 UST)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 UST)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|186
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|56K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +58.42 UST
En kötü işlem: -26 UST
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +402.86 UST
Maksimum ardışık zarar: -298.50 UST
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok