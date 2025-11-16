SignaleKategorien
Luis Fernando Campos Machado

C1FA Moderada 3k

0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
11 Wochen
0 / 0 USD
Für 300 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 27%
Bybit-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 815
Gewinntrades:
1 376 (48.88%)
Verlusttrades:
1 439 (51.12%)
Bester Trade:
59.78 UST
Schlechtester Trade:
-70.82 UST
Bruttoprofit:
20 260.39 UST (1 383 908 pips)
Bruttoverlust:
-19 449.19 UST (1 309 772 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (162.79 UST)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
404.41 UST (11)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
77.01%
Max deposit load:
9.64%
Letzter Trade:
6 Minuten
Trades pro Woche:
382
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.53
Long-Positionen:
1 702 (60.46%)
Short-Positionen:
1 113 (39.54%)
Profit-Faktor:
1.04
Mathematische Gewinnerwartung:
0.29 UST
Durchschnittlicher Profit:
14.72 UST
Durchschnittlicher Verlust:
-13.52 UST
Max. aufeinandergehende Verluste:
21 (-406.68 UST)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-458.38 UST (20)
Wachstum pro Monat :
24.91%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
109.12 UST
Maximaler:
1 530.14 UST (35.41%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
41.12% (1 529.96 UST)
Kapital:
8.10% (261.54 UST)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD+ 2815
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD+ 811
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD+ 74K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +59.78 UST
Schlechtester Trade: -71 UST
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 20
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +162.79 UST
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -406.68 UST

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Bybit-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
