Yevhenii Levchenko

Goldman

Yevhenii Levchenko
0 comentários
Confiabilidade
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 72%
RoboForex-ECN
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
230
Negociações com lucro:
177 (76.95%)
Negociações com perda:
53 (23.04%)
Melhor negociação:
97.91 USD
Pior negociação:
-175.69 USD
Lucro bruto:
1 936.53 USD (96 075 pips)
Perda bruta:
-906.58 USD (19 121 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (106.28 USD)
Máximo lucro consecutivo:
328.01 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
36.81%
Depósito máximo carregado:
119.52%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
36
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
5.76
Negociações longas:
147 (63.91%)
Negociações curtas:
83 (36.09%)
Fator de lucro:
2.14
Valor esperado:
4.48 USD
Lucro médio:
10.94 USD
Perda média:
-17.11 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-34.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-175.69 USD (1)
Crescimento mensal:
44.09%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
12.34 USD
Máximo:
178.70 USD (10.43%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.33% (177.19 USD)
Pelo Capital Líquido:
21.90% (353.70 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 230
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 77K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +97.91 USD
Pior negociação: -176 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +106.28 USD
Máxima perda consecutiva: -34.30 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
Sinal: Goldman

Abordagem profissional. Resultados reais. Sem ilusões.

Estratégia

Análise técnica profunda, gestão rigorosa de risco e execução disciplinada.
Cada trade passa por várias verificações.
Prioridade: preservação do capital antes do crescimento.

Resultados

Retorno médio mensal: ~20%
Drawdown máximo histórico: 21.9%

⚠️ Aviso de risco:
Operar envolve risco. Resultados passados não garantem ganhos futuros.


Sem comentários
2025.12.16 20:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 17:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 17:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 15:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 16:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 04:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.30 13:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 15:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.18 15:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 17:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 16:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 13:09
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 07:49
Share of trading days is too low
2025.11.17 07:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.17 06:49
Share of trading days is too low
2025.11.17 06:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.15 08:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.15 08:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.15 08:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
