İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
10 (76.92%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (23.08%)
En iyi işlem:
39.55 USD
En kötü işlem:
-18.62 USD
Brüt kâr:
94.11 USD (2 961 pips)
Brüt zarar:
-26.10 USD (638 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (44.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
44.04 USD (3)
Sharpe oranı:
0.44
Alım-satım etkinliği:
46.89%
Maks. mevduat yükü:
91.27%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
24 dakika
Düzelme faktörü:
3.54
Alış işlemleri:
2 (15.38%)
Satış işlemleri:
11 (84.62%)
Kâr faktörü:
3.61
Beklenen getiri:
5.23 USD
Ortalama kâr:
9.41 USD
Ortalama zarar:
-8.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-18.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18.62 USD (1)
Aylık büyüme:
4.79%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
12.34 USD
Maksimum:
19.19 USD (1.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.32% (18.86 USD)
Varlığa göre:
10.17% (144.88 USD)
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
