Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VTindex-MT5 0.00 × 1 FXGT-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real5 0.00 × 2 Exness-MT5Real10 1.90 × 10 Tickmill-Live 3.33 × 3 ICMarketsSC-MT5 12.50 × 4 VantageFX-Live 15.00 × 2 Exness-MT5Real12 21.15 × 617 Exness-MT5Real 21.33 × 33 RoboForex-ECN 23.15 × 833