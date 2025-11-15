- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|232
|
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1K
|
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|77K
|
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Signal: Goldman
Professioneller Ansatz. Reale Ergebnisse. Keine Illusionen.
Strategie
Tiefgehende technische Analyse, striktes Risikomanagement und disziplinierte Umsetzung.
Kapitalschutz hat oberste Priorität.
Ergebnisse
• Durchschnittliche Monatsrendite: ~20%
• Maximaler historischer Drawdown: 21,9%
⚠️ Risikohinweis:
Trading ist mit Risiken verbunden. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Gewinne.
USD
USD
USD