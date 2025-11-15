SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Goldman
Yevhenii Levchenko

Goldman

Yevhenii Levchenko
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
7 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 72%
RoboForex-ECN
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
232
Gewinntrades:
178 (76.72%)
Verlusttrades:
54 (23.28%)
Bester Trade:
97.91 USD
Schlechtester Trade:
-175.69 USD
Bruttoprofit:
1 938.34 USD (96 264 pips)
Bruttoverlust:
-906.99 USD (19 126 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (106.28 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
328.01 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
36.81%
Max deposit load:
119.52%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
37
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
5.77
Long-Positionen:
148 (63.79%)
Short-Positionen:
84 (36.21%)
Profit-Faktor:
2.14
Mathematische Gewinnerwartung:
4.45 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.89 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-16.80 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-34.30 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-175.69 USD (1)
Wachstum pro Monat :
44.18%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
12.34 USD
Maximaler:
178.70 USD (10.43%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.33% (177.19 USD)
Kapital:
21.90% (353.70 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 232
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 77K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +97.91 USD
Schlechtester Trade: -176 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +106.28 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -34.30 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
Signal: Goldman

Professioneller Ansatz. Reale Ergebnisse. Keine Illusionen.

Strategie

Tiefgehende technische Analyse, striktes Risikomanagement und disziplinierte Umsetzung.
Kapitalschutz hat oberste Priorität.

Ergebnisse

Durchschnittliche Monatsrendite: ~20%
Maximaler historischer Drawdown: 21,9%

⚠️ Risikohinweis:
Trading ist mit Risiken verbunden. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Gewinne.


Keine Bewertungen
2025.12.16 20:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 17:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 17:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 15:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 16:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 04:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.30 13:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 15:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.18 15:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 17:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 16:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 13:09
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 07:49
Share of trading days is too low
2025.11.17 07:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.17 06:49
Share of trading days is too low
2025.11.17 06:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.15 08:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.15 08:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.15 08:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
