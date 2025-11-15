- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
224
盈利交易:
173 (77.23%)
亏损交易:
51 (22.77%)
最好交易:
97.91 USD
最差交易:
-175.69 USD
毛利:
1 830.08 USD (89 978 pips)
毛利亏损:
-893.68 USD (18 208 pips)
最大连续赢利:
17 (106.28 USD)
最大连续盈利:
328.01 USD (11)
夏普比率:
0.19
交易活动:
36.81%
最大入金加载:
119.52%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
72
平均持有时间:
56 分钟
采收率:
5.24
长期交易:
143 (63.84%)
短期交易:
81 (36.16%)
利润因子:
2.05
预期回报:
4.18 USD
平均利润:
10.58 USD
平均损失:
-17.52 USD
最大连续失误:
5 (-34.30 USD)
最大连续亏损:
-175.69 USD (1)
每月增长:
38.62%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
12.34 USD
最大值:
178.70 USD (10.43%)
相对跌幅:
结余:
10.33% (177.19 USD)
净值:
21.90% (353.70 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|224
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|936
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|72K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +97.91 USD
最差交易: -176 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +106.28 USD
最大连续亏损: -34.30 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号：Goldman
专业的方法。真实的结果。不制造幻想。
策略
深度技术分析、严格的风险管理和纪律性的执行。
每一笔交易都经过多层验证。
核心目标：先保护资金，再追求增长。
当前表现
• **平均月收益：**约20%
• **历史最大回撤：**21.9%
与早期阶段相比，风险已明显降低。
在极端市场条件下回撤可能增加，但始终处于系统控制之中。
适合以下交易者：
• 起始资金 $100（0.01手）
• 明白交易不是赌场
• 重视稳定而非激进
为什么选择 Goldman？
• 不承诺每周100%收益
• 不贩卖幻想
• 只提供可控、现实的增长
⚠️ 风险提示：
交易存在风险，历史业绩不代表未来收益。
不存在保证盈利。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
66%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
6
0%
224
77%
37%
2.04
4.18
USD
USD
22%
1:50