Yevhenii Levchenko

Goldman

Yevhenii Levchenko
0条评论
可靠性
6
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 66%
RoboForex-ECN
1:50
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
224
盈利交易:
173 (77.23%)
亏损交易:
51 (22.77%)
最好交易:
97.91 USD
最差交易:
-175.69 USD
毛利:
1 830.08 USD (89 978 pips)
毛利亏损:
-893.68 USD (18 208 pips)
最大连续赢利:
17 (106.28 USD)
最大连续盈利:
328.01 USD (11)
夏普比率:
0.19
交易活动:
36.81%
最大入金加载:
119.52%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
72
平均持有时间:
56 分钟
采收率:
5.24
长期交易:
143 (63.84%)
短期交易:
81 (36.16%)
利润因子:
2.05
预期回报:
4.18 USD
平均利润:
10.58 USD
平均损失:
-17.52 USD
最大连续失误:
5 (-34.30 USD)
最大连续亏损:
-175.69 USD (1)
每月增长:
38.62%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
12.34 USD
最大值:
178.70 USD (10.43%)
相对跌幅:
结余:
10.33% (177.19 USD)
净值:
21.90% (353.70 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 224
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 936
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 72K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +97.91 USD
最差交易: -176 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +106.28 USD
最大连续亏损: -34.30 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
信号：Goldman

专业的方法。真实的结果。不制造幻想。

策略

深度技术分析、严格的风险管理和纪律性的执行。
每一笔交易都经过多层验证。
核心目标：先保护资金，再追求增长

当前表现

• **平均月收益：**约20%
• **历史最大回撤：**21.9%

与早期阶段相比，风险已明显降低。
在极端市场条件下回撤可能增加，但始终处于系统控制之中。

适合以下交易者：

• 起始资金 $100（0.01手）
• 明白交易不是赌场
• 重视稳定而非激进

为什么选择 Goldman？

• 不承诺每周100%收益
• 不贩卖幻想
• 只提供可控、现实的增长

⚠️ 风险提示：
交易存在风险，历史业绩不代表未来收益。
不存在保证盈利。


没有评论
2025.12.16 20:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 17:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 17:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 15:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 16:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 04:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.30 13:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 15:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.18 15:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 17:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 16:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 13:09
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 07:49
Share of trading days is too low
2025.11.17 07:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.17 06:49
Share of trading days is too low
2025.11.17 06:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.15 08:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.15 08:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.15 08:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
