- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
230
利益トレード:
177 (76.95%)
損失トレード:
53 (23.04%)
ベストトレード:
97.91 USD
最悪のトレード:
-175.69 USD
総利益:
1 936.53 USD (96 075 pips)
総損失:
-906.58 USD (19 121 pips)
最大連続の勝ち:
17 (106.28 USD)
最大連続利益:
328.01 USD (11)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
36.81%
最大入金額:
119.52%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
36
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
5.76
長いトレード:
147 (63.91%)
短いトレード:
83 (36.09%)
プロフィットファクター:
2.14
期待されたペイオフ:
4.48 USD
平均利益:
10.94 USD
平均損失:
-17.11 USD
最大連続の負け:
5 (-34.30 USD)
最大連続損失:
-175.69 USD (1)
月間成長:
44.09%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
12.34 USD
最大の:
178.70 USD (10.43%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.33% (177.19 USD)
エクイティによる:
21.90% (353.70 USD)
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +97.91 USD
最悪のトレード: -176 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +106.28 USD
最大連続損失: -34.30 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
シグナル：Goldman
プロフェッショナルなアプローチ。現実的な結果。幻想なし。
戦略
高度なテクニカル分析、厳格なリスク管理、規律ある執行。
すべての取引は多層検証を通過します。
最優先事項：資金保全、その後に成長。
実績
• **平均月利：**約20%
• **最大ドローダウン：**21.9%
⚠️ リスク警告：
取引にはリスクがあります。過去の成績は将来を保証しません。
