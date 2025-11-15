シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Goldman
Yevhenii Levchenko

Goldman

Yevhenii Levchenko
レビュー0件
信頼性
6週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 72%
RoboForex-ECN
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
230
利益トレード:
177 (76.95%)
損失トレード:
53 (23.04%)
ベストトレード:
97.91 USD
最悪のトレード:
-175.69 USD
総利益:
1 936.53 USD (96 075 pips)
総損失:
-906.58 USD (19 121 pips)
最大連続の勝ち:
17 (106.28 USD)
最大連続利益:
328.01 USD (11)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
36.81%
最大入金額:
119.52%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
36
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
5.76
長いトレード:
147 (63.91%)
短いトレード:
83 (36.09%)
プロフィットファクター:
2.14
期待されたペイオフ:
4.48 USD
平均利益:
10.94 USD
平均損失:
-17.11 USD
最大連続の負け:
5 (-34.30 USD)
最大連続損失:
-175.69 USD (1)
月間成長:
44.09%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
12.34 USD
最大の:
178.70 USD (10.43%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.33% (177.19 USD)
エクイティによる:
21.90% (353.70 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 230
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 77K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +97.91 USD
最悪のトレード: -176 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +106.28 USD
最大連続損失: -34.30 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
シグナル：Goldman

プロフェッショナルなアプローチ。現実的な結果。幻想なし。

戦略

高度なテクニカル分析、厳格なリスク管理、規律ある執行。
すべての取引は多層検証を通過します。
最優先事項：資金保全、その後に成長

実績

• **平均月利：**約20%
• **最大ドローダウン：**21.9%

⚠️ リスク警告：
取引にはリスクがあります。過去の成績は将来を保証しません。


レビューなし
2025.12.16 20:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 17:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 17:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 15:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 16:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 04:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.30 13:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 15:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.18 15:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 17:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 16:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 13:09
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 07:49
Share of trading days is too low
2025.11.17 07:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.17 06:49
Share of trading days is too low
2025.11.17 06:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.15 08:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.15 08:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.15 08:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Goldman
30 USD/月
72%
0
0
USD
2.5K
USD
6
0%
230
76%
37%
2.13
4.48
USD
22%
1:50
コピー

