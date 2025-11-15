Señal: Goldman

Enfoque profesional. Resultados reales. Sin ilusiones.

Estrategia

Análisis técnico profundo, gestión estricta del riesgo y ejecución disciplinada.

Cada operación pasa por múltiples filtros.

Prioridad principal: proteger el capital primero, crecer después.

Resultados actuales

• Rentabilidad mensual promedio: ~20%

• Máxima caída histórica: 21.9%

Los riesgos se han reducido significativamente.

En condiciones extremas, la caída puede aumentar, pero siempre está controlada.

⚠️ Advertencia de riesgo:

El trading implica riesgos. Resultados pasados no garantizan resultados futuros.