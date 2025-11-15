- Crescita
Trade:
13
Profit Trade:
10 (76.92%)
Loss Trade:
3 (23.08%)
Best Trade:
39.55 USD
Worst Trade:
-18.62 USD
Profitto lordo:
94.11 USD (2 961 pips)
Perdita lorda:
-26.10 USD (638 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (44.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
44.04 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
48.20%
Massimo carico di deposito:
91.27%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
24 minuti
Fattore di recupero:
3.54
Long Trade:
2 (15.38%)
Short Trade:
11 (84.62%)
Fattore di profitto:
3.61
Profitto previsto:
5.23 USD
Profitto medio:
9.41 USD
Perdita media:
-8.70 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-18.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.62 USD (1)
Crescita mensile:
4.79%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.34 USD
Massimale:
19.19 USD (1.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.32% (18.86 USD)
Per equità:
10.17% (144.88 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|68
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +39.55 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +44.04 USD
Massima perdita consecutiva: -18.62 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Non ci sono recensioni
