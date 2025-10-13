- Crescimento
Negociações:
2 020
Negociações com lucro:
798 (39.50%)
Negociações com perda:
1 222 (60.50%)
Melhor negociação:
55.75 UST
Pior negociação:
-40.50 UST
Lucro bruto:
14 109.48 UST (705 953 pips)
Perda bruta:
-13 882.09 UST (649 197 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (92.37 UST)
Máximo lucro consecutivo:
209.00 UST (9)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
55.16%
Depósito máximo carregado:
8.06%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
128
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.26
Negociações longas:
1 163 (57.57%)
Negociações curtas:
857 (42.43%)
Fator de lucro:
1.02
Valor esperado:
0.11 UST
Lucro médio:
17.68 UST
Perda média:
-11.36 UST
Máximo de perdas consecutivas:
23 (-198.09 UST)
Máxima perda consecutiva:
-230.11 UST (20)
Crescimento mensal:
-3.23%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
211.41 UST
Máximo:
858.90 UST (30.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
30.14% (857.21 UST)
Pelo Capital Líquido:
4.46% (116.20 UST)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|2020
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD+
|227
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD+
|57K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Bybit-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
