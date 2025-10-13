SinaisSeções
Luis Fernando Campos Machado

C3FA Conservador 2k

Luis Fernando Campos Machado
0 comentários
Confiabilidade
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD por mês
crescimento desde 2025 10%
Bybit-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 020
Negociações com lucro:
798 (39.50%)
Negociações com perda:
1 222 (60.50%)
Melhor negociação:
55.75 UST
Pior negociação:
-40.50 UST
Lucro bruto:
14 109.48 UST (705 953 pips)
Perda bruta:
-13 882.09 UST (649 197 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (92.37 UST)
Máximo lucro consecutivo:
209.00 UST (9)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
55.16%
Depósito máximo carregado:
8.06%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
128
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.26
Negociações longas:
1 163 (57.57%)
Negociações curtas:
857 (42.43%)
Fator de lucro:
1.02
Valor esperado:
0.11 UST
Lucro médio:
17.68 UST
Perda média:
-11.36 UST
Máximo de perdas consecutivas:
23 (-198.09 UST)
Máxima perda consecutiva:
-230.11 UST (20)
Crescimento mensal:
-3.23%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
211.41 UST
Máximo:
858.90 UST (30.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
30.14% (857.21 UST)
Pelo Capital Líquido:
4.46% (116.20 UST)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD+ 2020
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD+ 227
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD+ 57K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +55.75 UST
Pior negociação: -41 UST
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 20
Máximo lucro consecutivo: +92.37 UST
Máxima perda consecutiva: -198.09 UST

Sem comentários
2025.12.19 17:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.33% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 15:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.37% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 18:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.09 18:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 17:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.54% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 08:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 13:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.64% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 04:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 00:28
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 15:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 13:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 02:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 17:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 18:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 19:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.11.03 13:03
No swaps are charged on the signal account
2025.11.02 10:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
