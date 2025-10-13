SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / PP C27
Luis Fernando Campos Machado

PP C27

Luis Fernando Campos Machado
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 11%
Bybit-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
395
Kârla kapanan işlemler:
174 (44.05%)
Zararla kapanan işlemler:
221 (55.95%)
En iyi işlem:
50.85 UST
En kötü işlem:
-37.90 UST
Brüt kâr:
3 353.37 UST (66 918 pips)
Brüt zarar:
-3 113.34 UST (59 790 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (162.95 UST)
Maksimum ardışık kâr:
170.59 UST (5)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
77.35%
Maks. mevduat yükü:
3.34%
En son işlem:
8 dakika önce
Hafta başına işlemler:
383
Ort. tutma süresi:
11 dakika
Düzelme faktörü:
0.91
Alış işlemleri:
188 (47.59%)
Satış işlemleri:
207 (52.41%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
0.61 UST
Ortalama kâr:
19.27 UST
Ortalama zarar:
-14.09 UST
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-103.09 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-116.55 UST (7)
Aylık büyüme:
10.93%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
137.90 UST
Maksimum:
262.70 UST (9.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.12% (231.85 UST)
Varlığa göre:
0.86% (21.30 UST)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 395
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 240
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 7.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +50.85 UST
En kötü işlem: -38 UST
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +162.95 UST
Maksimum ardışık zarar: -103.09 UST

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.13 16:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.13 16:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
PP C27
Ayda 300 USD
11%
0
0
USD
2.4K
UST
2
99%
395
44%
77%
1.07
0.61
UST
10%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.