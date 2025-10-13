- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 001
盈利交易:
789 (39.43%)
亏损交易:
1 212 (60.57%)
最好交易:
55.75 UST
最差交易:
-40.50 UST
毛利:
13 948.28 UST (689 838 pips)
毛利亏损:
-13 796.44 UST (640 738 pips)
最大连续赢利:
12 (92.37 UST)
最大连续盈利:
209.00 UST (9)
夏普比率:
0.02
交易活动:
55.16%
最大入金加载:
8.06%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
127
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.18
长期交易:
1 146 (57.27%)
短期交易:
855 (42.73%)
利润因子:
1.01
预期回报:
0.08 UST
平均利润:
17.68 UST
平均损失:
-11.38 UST
最大连续失误:
23 (-198.09 UST)
最大连续亏损:
-230.11 UST (20)
每月增长:
-8.75%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
211.41 UST
最大值:
858.90 UST (30.21%)
相对跌幅:
结余:
30.14% (857.21 UST)
净值:
4.46% (116.20 UST)
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Bybit-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
