Luis Fernando Campos Machado

C3FA Conservador 2k

Luis Fernando Campos Machado
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
12 Wochen
0 / 0 USD
Für 300 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 7%
Bybit-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 028
Gewinntrades:
798 (39.34%)
Verlusttrades:
1 230 (60.65%)
Bester Trade:
55.75 UST
Schlechtester Trade:
-40.50 UST
Bruttoprofit:
14 109.48 UST (705 953 pips)
Bruttoverlust:
-13 949.62 UST (655 900 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (92.37 UST)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
209.00 UST (9)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
55.16%
Max deposit load:
8.06%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
130
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
0.19
Long-Positionen:
1 171 (57.74%)
Short-Positionen:
857 (42.26%)
Profit-Faktor:
1.01
Mathematische Gewinnerwartung:
0.08 UST
Durchschnittlicher Profit:
17.68 UST
Durchschnittlicher Verlust:
-11.34 UST
Max. aufeinandergehende Verluste:
23 (-198.09 UST)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-230.11 UST (20)
Wachstum pro Monat :
-9.71%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
211.41 UST
Maximaler:
858.90 UST (30.21%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
30.14% (857.21 UST)
Kapital:
4.46% (116.20 UST)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD+ 2028
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD+ 160
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD+ 50K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +55.75 UST
Schlechtester Trade: -41 UST
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 20
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +92.37 UST
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -198.09 UST

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Bybit-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Bewertungen
2025.12.19 17:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.33% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 15:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.37% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 18:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.09 18:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 17:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.54% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 08:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 13:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.64% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 04:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 00:28
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 15:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 13:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 02:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 17:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 18:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 19:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.11.03 13:03
No swaps are charged on the signal account
2025.11.02 10:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
