- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 020
利益トレード:
798 (39.50%)
損失トレード:
1 222 (60.50%)
ベストトレード:
55.75 UST
最悪のトレード:
-40.50 UST
総利益:
14 109.48 UST (705 953 pips)
総損失:
-13 882.09 UST (649 197 pips)
最大連続の勝ち:
12 (92.37 UST)
最大連続利益:
209.00 UST (9)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
55.16%
最大入金額:
8.06%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
128
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.26
長いトレード:
1 163 (57.57%)
短いトレード:
857 (42.43%)
プロフィットファクター:
1.02
期待されたペイオフ:
0.11 UST
平均利益:
17.68 UST
平均損失:
-11.36 UST
最大連続の負け:
23 (-198.09 UST)
最大連続損失:
-230.11 UST (20)
月間成長:
-3.23%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
211.41 UST
最大の:
858.90 UST (30.21%)
比較ドローダウン:
残高による:
30.14% (857.21 UST)
エクイティによる:
4.46% (116.20 UST)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|2020
|
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|227
|
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|57K
|
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +55.75 UST
最悪のトレード: -41 UST
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 20
最大連続利益: +92.37 UST
最大連続損失: -198.09 UST
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Bybit-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
