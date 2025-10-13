- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 990
Прибыльных трейдов:
785 (39.44%)
Убыточных трейдов:
1 205 (60.55%)
Лучший трейд:
55.75 UST
Худший трейд:
-40.50 UST
Общая прибыль:
13 850.72 UST (679 499 pips)
Общий убыток:
-13 735.12 UST (634 675 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (92.37 UST)
Макс. прибыль в серии:
209.00 UST (9)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
53.65%
Макс. загрузка депозита:
8.06%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
177
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.13
Длинных трейдов:
1 136 (57.09%)
Коротких трейдов:
854 (42.91%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
0.06 UST
Средняя прибыль:
17.64 UST
Средний убыток:
-11.40 UST
Макс. серия проигрышей:
23 (-198.09 UST)
Макс. убыток в серии:
-230.11 UST (20)
Прирост в месяц:
-10.07%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
211.41 UST
Максимальная:
858.90 UST (30.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.14% (857.21 UST)
По эквити:
4.46% (116.20 UST)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|1990
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|116
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|45K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +55.75 UST
Худший трейд: -41 UST
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 20
Макс. прибыль в серии: +92.37 UST
Макс. убыток в серии: -198.09 UST
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
