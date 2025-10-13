СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / C3FA Conservador 2k
Luis Fernando Campos Machado

C3FA Conservador 2k

Luis Fernando Campos Machado
0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 300 USD в месяц
прирост с 2025 5%
Bybit-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 990
Прибыльных трейдов:
785 (39.44%)
Убыточных трейдов:
1 205 (60.55%)
Лучший трейд:
55.75 UST
Худший трейд:
-40.50 UST
Общая прибыль:
13 850.72 UST (679 499 pips)
Общий убыток:
-13 735.12 UST (634 675 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (92.37 UST)
Макс. прибыль в серии:
209.00 UST (9)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
53.65%
Макс. загрузка депозита:
8.06%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
177
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.13
Длинных трейдов:
1 136 (57.09%)
Коротких трейдов:
854 (42.91%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
0.06 UST
Средняя прибыль:
17.64 UST
Средний убыток:
-11.40 UST
Макс. серия проигрышей:
23 (-198.09 UST)
Макс. убыток в серии:
-230.11 UST (20)
Прирост в месяц:
-10.07%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
211.41 UST
Максимальная:
858.90 UST (30.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.14% (857.21 UST)
По эквити:
4.46% (116.20 UST)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 1990
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 116
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 45K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +55.75 UST
Худший трейд: -41 UST
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 20
Макс. прибыль в серии: +92.37 UST
Макс. убыток в серии: -198.09 UST

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.19 17:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.33% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 15:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.37% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 18:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.09 18:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 17:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.54% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 08:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 13:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.64% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 04:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 00:28
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 15:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 13:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 02:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 17:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 18:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 19:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.11.04 13:10
No swaps are charged
2025.11.03 13:03
No swaps are charged on the signal account
2025.11.02 10:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
C3FA Conservador 2k
300 USD в месяц
5%
0
0
USD
2.3K
UST
12
100%
1 990
39%
54%
1.00
0.06
UST
30%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.