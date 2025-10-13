- 자본
- 축소
트레이드:
2 103
이익 거래:
825 (39.22%)
손실 거래:
1 278 (60.77%)
최고의 거래:
55.75 UST
최악의 거래:
-40.50 UST
총 수익:
14 565.90 UST (752 317 pips)
총 손실:
-14 380.37 UST (698 282 pips)
연속 최대 이익:
12 (92.37 UST)
연속 최대 이익:
209.00 UST (9)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
56.69%
최대 입금량:
8.06%
최근 거래:
4 일 전
주별 거래 수:
78
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
0.22
롱(주식매수):
1 220 (58.01%)
숏(주식차입매도):
883 (41.99%)
수익 요인:
1.01
기대수익:
0.09 UST
평균 이익:
17.66 UST
평균 손실:
-11.25 UST
연속 최대 손실:
23 (-198.09 UST)
연속 최대 손실:
-230.11 UST (20)
월별 성장률:
4.17%
연간 예측:
50.61%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
211.41 UST
최대한의:
858.90 UST (30.21%)
상대적 삭감:
잔고별:
30.14% (857.21 UST)
자본금별:
5.02% (126.44 UST)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|2103
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD+
|186
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD+
|54K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +55.75 UST
최악의 거래: -41 UST
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 20
연속 최대 이익: +92.37 UST
연속 최대 손실: -198.09 UST
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Bybit-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 300 USD
8%
0
0
USD
USD
2.4K
UST
UST
13
100%
2 103
39%
57%
1.01
0.09
UST
UST
30%
1:500