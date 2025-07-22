- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
147
Negociações com lucro:
93 (63.26%)
Negociações com perda:
54 (36.73%)
Melhor negociação:
3 080.00 USD
Pior negociação:
-3 080.00 USD
Lucro bruto:
44 460.10 USD (44 522 pips)
Perda bruta:
-32 620.20 USD (30 433 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (393.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 561.00 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
2.89%
Depósito máximo carregado:
85.19%
Último negócio:
11 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
1.68
Negociações longas:
93 (63.27%)
Negociações curtas:
54 (36.73%)
Fator de lucro:
1.36
Valor esperado:
80.54 USD
Lucro médio:
478.07 USD
Perda média:
-604.08 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-3 458.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 458.00 USD (3)
Crescimento mensal:
10.36%
Previsão anual:
125.70%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
10.00 USD
Máximo:
7 048.50 USD (22.31%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
31.68% (6 948.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
20.89% (3 100.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.dmb
|147
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.dmb
|12K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.dmb
|14K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3 080.00 USD
Pior negociação: -3 080 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +393.00 USD
Máxima perda consecutiva: -3 458.00 USD
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
68%
0
0
USD
USD
22K
USD
USD
45
0%
147
63%
3%
1.36
80.54
USD
USD
32%
1:100