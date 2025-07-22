SinaisSeções
Vindy Permana Lingga

Vindy SH 1

Vindy Permana Lingga
Confiabilidade
45 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 68%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
147
Negociações com lucro:
93 (63.26%)
Negociações com perda:
54 (36.73%)
Melhor negociação:
3 080.00 USD
Pior negociação:
-3 080.00 USD
Lucro bruto:
44 460.10 USD (44 522 pips)
Perda bruta:
-32 620.20 USD (30 433 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (393.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 561.00 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
2.89%
Depósito máximo carregado:
85.19%
Último negócio:
11 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
1.68
Negociações longas:
93 (63.27%)
Negociações curtas:
54 (36.73%)
Fator de lucro:
1.36
Valor esperado:
80.54 USD
Lucro médio:
478.07 USD
Perda média:
-604.08 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-3 458.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 458.00 USD (3)
Crescimento mensal:
10.36%
Previsão anual:
125.70%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
10.00 USD
Máximo:
7 048.50 USD (22.31%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
31.68% (6 948.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
20.89% (3 100.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.dmb 147
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.dmb 12K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.dmb 14K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3 080.00 USD
Pior negociação: -3 080 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +393.00 USD
Máxima perda consecutiva: -3 458.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PTDidiMaxBerjangka-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Vindy SH 1
30 USD por mês
68%
0
0
USD
22K
USD
45
0%
147
63%
3%
1.36
80.54
USD
32%
1:100
