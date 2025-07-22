SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Vindy SH 1
Vindy Permana Lingga

Vindy SH 1

Vindy Permana Lingga
0 inceleme
Güvenilirlik
33 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 43%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
99
Kârla kapanan işlemler:
68 (68.68%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (31.31%)
En iyi işlem:
2 114.00 USD
En kötü işlem:
-2 040.00 USD
Brüt kâr:
26 027.60 USD (30 806 pips)
Brüt zarar:
-17 553.30 USD (16 878 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (393.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 571.30 USD (5)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
5.96%
Maks. mevduat yükü:
8.03%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
2.42
Alış işlemleri:
54 (54.55%)
Satış işlemleri:
45 (45.45%)
Kâr faktörü:
1.48
Beklenen getiri:
85.60 USD
Ortalama kâr:
382.76 USD
Ortalama zarar:
-566.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-3 378.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 378.00 USD (3)
Aylık büyüme:
-7.39%
Yıllık tahmin:
-89.72%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.00 USD
Maksimum:
3 505.50 USD (11.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.95% (3 497.50 USD)
Varlığa göre:
7.86% (1 922.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.dmb 99
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.dmb 8.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.dmb 14K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 114.00 USD
En kötü işlem: -2 040 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +393.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 378.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PTDidiMaxBerjangka-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.24 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 07:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 12:55
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.59% of days out of 218 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 03:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 12:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.08.29 11:04
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged on the signal account
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Vindy SH 1
Ayda 30 USD
43%
0
0
USD
19K
USD
33
0%
99
68%
6%
1.48
85.60
USD
16%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.