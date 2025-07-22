- Прирост
Всего трейдов:
147
Прибыльных трейдов:
93 (63.26%)
Убыточных трейдов:
54 (36.73%)
Лучший трейд:
3 080.00 USD
Худший трейд:
-3 080.00 USD
Общая прибыль:
44 460.10 USD (44 522 pips)
Общий убыток:
-32 620.20 USD (30 433 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (393.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 561.00 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
2.89%
Макс. загрузка депозита:
85.19%
Последний трейд:
9 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
1.68
Длинных трейдов:
93 (63.27%)
Коротких трейдов:
54 (36.73%)
Профит фактор:
1.36
Мат. ожидание:
80.54 USD
Средняя прибыль:
478.07 USD
Средний убыток:
-604.08 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-3 458.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 458.00 USD (3)
Прирост в месяц:
10.36%
Годовой прогноз:
125.70%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10.00 USD
Максимальная:
7 048.50 USD (22.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.68% (6 948.50 USD)
По эквити:
20.89% (3 100.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.dmb
|147
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.dmb
|12K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.dmb
|14K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Лучший трейд: +3 080.00 USD
Худший трейд: -3 080 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +393.00 USD
Макс. убыток в серии: -3 458.00 USD
