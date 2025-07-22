СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Vindy SH 1
Vindy Permana Lingga

Vindy SH 1

Vindy Permana Lingga
0 отзывов
Надежность
45 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 68%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
147
Прибыльных трейдов:
93 (63.26%)
Убыточных трейдов:
54 (36.73%)
Лучший трейд:
3 080.00 USD
Худший трейд:
-3 080.00 USD
Общая прибыль:
44 460.10 USD (44 522 pips)
Общий убыток:
-32 620.20 USD (30 433 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (393.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 561.00 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
2.89%
Макс. загрузка депозита:
85.19%
Последний трейд:
9 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
1.68
Длинных трейдов:
93 (63.27%)
Коротких трейдов:
54 (36.73%)
Профит фактор:
1.36
Мат. ожидание:
80.54 USD
Средняя прибыль:
478.07 USD
Средний убыток:
-604.08 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-3 458.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 458.00 USD (3)
Прирост в месяц:
10.36%
Годовой прогноз:
125.70%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10.00 USD
Максимальная:
7 048.50 USD (22.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.68% (6 948.50 USD)
По эквити:
20.89% (3 100.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.dmb 147
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.dmb 12K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.dmb 14K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 080.00 USD
Худший трейд: -3 080 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +393.00 USD
Макс. убыток в серии: -3 458.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PTDidiMaxBerjangka-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
