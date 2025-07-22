- 成長
トレード:
147
利益トレード:
93 (63.26%)
損失トレード:
54 (36.73%)
ベストトレード:
3 080.00 USD
最悪のトレード:
-3 080.00 USD
総利益:
44 460.10 USD (44 522 pips)
総損失:
-32 620.20 USD (30 433 pips)
最大連続の勝ち:
9 (393.00 USD)
最大連続利益:
4 561.00 USD (5)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
2.89%
最大入金額:
85.19%
最近のトレード:
12 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
1.68
長いトレード:
93 (63.27%)
短いトレード:
54 (36.73%)
プロフィットファクター:
1.36
期待されたペイオフ:
80.54 USD
平均利益:
478.07 USD
平均損失:
-604.08 USD
最大連続の負け:
3 (-3 458.00 USD)
最大連続損失:
-3 458.00 USD (3)
月間成長:
10.36%
年間予想:
125.70%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
10.00 USD
最大の:
7 048.50 USD (22.31%)
比較ドローダウン:
残高による:
31.68% (6 948.50 USD)
エクイティによる:
20.89% (3 100.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.dmb
|147
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.dmb
|12K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.dmb
|14K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3 080.00 USD
最悪のトレード: -3 080 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +393.00 USD
最大連続損失: -3 458.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PTDidiMaxBerjangka-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
