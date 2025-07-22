- 成长
交易:
147
盈利交易:
93 (63.26%)
亏损交易:
54 (36.73%)
最好交易:
3 080.00 USD
最差交易:
-3 080.00 USD
毛利:
44 460.10 USD (44 522 pips)
毛利亏损:
-32 620.20 USD (30 433 pips)
最大连续赢利:
9 (393.00 USD)
最大连续盈利:
4 561.00 USD (5)
夏普比率:
0.14
交易活动:
2.89%
最大入金加载:
85.19%
最近交易:
10 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
8 小时
采收率:
1.68
长期交易:
93 (63.27%)
短期交易:
54 (36.73%)
利润因子:
1.36
预期回报:
80.54 USD
平均利润:
478.07 USD
平均损失:
-604.08 USD
最大连续失误:
3 (-3 458.00 USD)
最大连续亏损:
-3 458.00 USD (3)
每月增长:
10.36%
年度预测:
125.70%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
10.00 USD
最大值:
7 048.50 USD (22.31%)
相对跌幅:
结余:
31.68% (6 948.50 USD)
净值:
20.89% (3 100.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.dmb
|147
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.dmb
|12K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.dmb
|14K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
最好交易: +3 080.00 USD
最差交易: -3 080 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +393.00 USD
最大连续亏损: -3 458.00 USD
