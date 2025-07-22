SignaleKategorien
Vindy Permana Lingga

Vindy SH 1

Vindy Permana Lingga
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
45 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 68%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
147
Gewinntrades:
93 (63.26%)
Verlusttrades:
54 (36.73%)
Bester Trade:
3 080.00 USD
Schlechtester Trade:
-3 080.00 USD
Bruttoprofit:
44 460.10 USD (44 522 pips)
Bruttoverlust:
-32 620.20 USD (30 433 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (393.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 561.00 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
2.89%
Max deposit load:
85.19%
Letzter Trade:
13 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
1.68
Long-Positionen:
93 (63.27%)
Short-Positionen:
54 (36.73%)
Profit-Faktor:
1.36
Mathematische Gewinnerwartung:
80.54 USD
Durchschnittlicher Profit:
478.07 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-604.08 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-3 458.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 458.00 USD (3)
Wachstum pro Monat :
10.36%
Jahresprognose:
125.70%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
10.00 USD
Maximaler:
7 048.50 USD (22.31%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
31.68% (6 948.50 USD)
Kapital:
20.89% (3 100.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.dmb 147
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.dmb 12K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.dmb 14K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3 080.00 USD
Schlechtester Trade: -3 080 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +393.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 458.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "PTDidiMaxBerjangka-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.22 15:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged on the signal account
2025.12.04 21:02
No swaps are charged
2025.12.04 21:02
No swaps are charged
2025.12.04 21:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 21:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.04 20:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 18:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 14:23
No swaps are charged
2025.11.21 14:23
No swaps are charged
