Vindy Permana Lingga

Vindy SH 1

Vindy Permana Lingga
0 리뷰
안정성
48
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 68%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
151
이익 거래:
97 (64.23%)
손실 거래:
54 (35.76%)
최고의 거래:
3 080.00 USD
최악의 거래:
-3 080.00 USD
총 수익:
44 484.90 USD (44 768 pips)
총 손실:
-32 624.20 USD (30 433 pips)
연속 최대 이익:
9 (4 585.80 USD)
연속 최대 이익:
4 585.80 USD (9)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
2.89%
최대 입금량:
85.19%
최근 거래:
19 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
1.68
롱(주식매수):
97 (64.24%)
숏(주식차입매도):
54 (35.76%)
수익 요인:
1.36
기대수익:
78.55 USD
평균 이익:
458.61 USD
평균 손실:
-604.15 USD
연속 최대 손실:
3 (-3 458.00 USD)
연속 최대 손실:
-3 458.00 USD (3)
월별 성장률:
7.57%
연간 예측:
91.90%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
10.00 USD
최대한의:
7 048.50 USD (22.31%)
상대적 삭감:
잔고별:
31.68% (6 948.50 USD)
자본금별:
20.89% (3 100.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD.dmb 151
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD.dmb 12K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD.dmb 14K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +3 080.00 USD
최악의 거래: -3 080 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +4 585.80 USD
연속 최대 손실: -3 458.00 USD

