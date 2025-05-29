SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / THPX13B
Ai Jing Gao

THPX13B

Ai Jing Gao
0 comentários
Confiabilidade
31 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 40%
NCESC-Live
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 301
Negociações com lucro:
1 132 (49.19%)
Negociações com perda:
1 169 (50.80%)
Melhor negociação:
482.33 USD
Pior negociação:
-329.95 USD
Lucro bruto:
88 730.62 USD (24 500 332 pips)
Perda bruta:
-79 830.31 USD (27 404 734 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (2 104.06 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 104.06 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
89.69%
Depósito máximo carregado:
12.92%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
1.30
Negociações longas:
1 144 (49.72%)
Negociações curtas:
1 157 (50.28%)
Fator de lucro:
1.11
Valor esperado:
3.87 USD
Lucro médio:
78.38 USD
Perda média:
-68.29 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-964.48 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 560.19 USD (14)
Crescimento mensal:
-13.66%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 459.09 USD
Máximo:
6 868.91 USD (26.47%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
46.77% (6 220.46 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.17% (609.80 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
WTIBTC 1161
BTCUSD 566
WTIUSD 347
XAUBTC 214
XAUUSD 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
WTIBTC 62
BTCUSD -3.2K
WTIUSD -672
XAUBTC 13K
XAUUSD -489
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
WTIBTC 3K
BTCUSD -2.9M
WTIUSD -6.5K
XAUBTC 12K
XAUUSD -4.9K
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +482.33 USD
Pior negociação: -330 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +2 104.06 USD
Máxima perda consecutiva: -964.48 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "NCESC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
3.58 × 1021
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.11.24 02:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.22 11:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.22 04:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 08:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 03:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 18:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.18 00:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 22:52
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.41% of days out of 136 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 21:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 11:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 16:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 21:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 20:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 18:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 12:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.18 10:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 09:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 08:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 00:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.29 14:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
THPX13B
50 USD por mês
40%
0
0
USD
7.2K
USD
31
0%
2 301
49%
90%
1.11
3.87
USD
47%
1:100
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.