- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 301
Negociações com lucro:
1 132 (49.19%)
Negociações com perda:
1 169 (50.80%)
Melhor negociação:
482.33 USD
Pior negociação:
-329.95 USD
Lucro bruto:
88 730.62 USD (24 500 332 pips)
Perda bruta:
-79 830.31 USD (27 404 734 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (2 104.06 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 104.06 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
89.69%
Depósito máximo carregado:
12.92%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
1.30
Negociações longas:
1 144 (49.72%)
Negociações curtas:
1 157 (50.28%)
Fator de lucro:
1.11
Valor esperado:
3.87 USD
Lucro médio:
78.38 USD
Perda média:
-68.29 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-964.48 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 560.19 USD (14)
Crescimento mensal:
-13.66%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 459.09 USD
Máximo:
6 868.91 USD (26.47%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
46.77% (6 220.46 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.17% (609.80 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|WTIBTC
|1161
|BTCUSD
|566
|WTIUSD
|347
|XAUBTC
|214
|XAUUSD
|13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|WTIBTC
|62
|BTCUSD
|-3.2K
|WTIUSD
|-672
|XAUBTC
|13K
|XAUUSD
|-489
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|WTIBTC
|3K
|BTCUSD
|-2.9M
|WTIUSD
|-6.5K
|XAUBTC
|12K
|XAUUSD
|-4.9K
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +482.33 USD
Pior negociação: -330 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +2 104.06 USD
Máxima perda consecutiva: -964.48 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "NCESC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 5
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.70 × 40
|
NCESC-Live
|3.58 × 1021
|
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
