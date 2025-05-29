- Incremento
Total de Trades:
2 301
Transacciones Rentables:
1 132 (49.19%)
Transacciones Irrentables:
1 169 (50.80%)
Mejor transacción:
482.33 USD
Peor transacción:
-329.95 USD
Beneficio Bruto:
88 730.62 USD (24 500 332 pips)
Pérdidas Brutas:
-79 830.31 USD (27 404 734 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (2 104.06 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 104.06 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
89.69%
Carga máxima del depósito:
12.92%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
29
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
1.30
Transacciones Largas:
1 144 (49.72%)
Transacciones Cortas:
1 157 (50.28%)
Factor de Beneficio:
1.11
Beneficio Esperado:
3.87 USD
Beneficio medio:
78.38 USD
Pérdidas medias:
-68.29 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-964.48 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 560.19 USD (14)
Crecimiento al mes:
-13.66%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 459.09 USD
Máxima:
6 868.91 USD (26.47%)
Reducción relativa:
De balance:
46.77% (6 220.46 USD)
De fondos:
5.17% (609.80 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|WTIBTC
|1161
|BTCUSD
|566
|WTIUSD
|347
|XAUBTC
|214
|XAUUSD
|13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|WTIBTC
|62
|BTCUSD
|-3.2K
|WTIUSD
|-672
|XAUBTC
|13K
|XAUUSD
|-489
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|WTIBTC
|3K
|BTCUSD
|-2.9M
|WTIUSD
|-6.5K
|XAUBTC
|12K
|XAUUSD
|-4.9K
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
Mejor transacción: +482.33 USD
Peor transacción: -330 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +2 104.06 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -964.48 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "NCESC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 5
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.70 × 40
|
NCESC-Live
|3.58 × 1021
|
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
