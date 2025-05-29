- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 301
利益トレード:
1 132 (49.19%)
損失トレード:
1 169 (50.80%)
ベストトレード:
482.33 USD
最悪のトレード:
-329.95 USD
総利益:
88 730.62 USD (24 500 332 pips)
総損失:
-79 830.31 USD (27 404 734 pips)
最大連続の勝ち:
14 (2 104.06 USD)
最大連続利益:
2 104.06 USD (14)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
89.69%
最大入金額:
12.92%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
29
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
1.30
長いトレード:
1 144 (49.72%)
短いトレード:
1 157 (50.28%)
プロフィットファクター:
1.11
期待されたペイオフ:
3.87 USD
平均利益:
78.38 USD
平均損失:
-68.29 USD
最大連続の負け:
16 (-964.48 USD)
最大連続損失:
-1 560.19 USD (14)
月間成長:
-13.66%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 459.09 USD
最大の:
6 868.91 USD (26.47%)
比較ドローダウン:
残高による:
46.77% (6 220.46 USD)
エクイティによる:
5.17% (609.80 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|WTIBTC
|1161
|BTCUSD
|566
|WTIUSD
|347
|XAUBTC
|214
|XAUUSD
|13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|WTIBTC
|62
|BTCUSD
|-3.2K
|WTIUSD
|-672
|XAUBTC
|13K
|XAUUSD
|-489
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|WTIBTC
|3K
|BTCUSD
|-2.9M
|WTIUSD
|-6.5K
|XAUBTC
|12K
|XAUUSD
|-4.9K
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +482.33 USD
最悪のトレード: -330 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +2 104.06 USD
最大連続損失: -964.48 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"NCESC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 5
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.70 × 40
|
NCESC-Live
|3.58 × 1021
|
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
40%
0
0
USD
USD
7.2K
USD
USD
31
0%
2 301
49%
90%
1.11
3.87
USD
USD
47%
1:100