트레이드:
2 373
이익 거래:
1 173 (49.43%)
손실 거래:
1 200 (50.57%)
최고의 거래:
482.33 USD
최악의 거래:
-329.95 USD
총 수익:
92 044.52 USD (25 250 277 pips)
총 손실:
-82 183.74 USD (27 876 314 pips)
연속 최대 이익:
14 (2 104.06 USD)
연속 최대 이익:
2 104.06 USD (14)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
89.69%
최대 입금량:
12.92%
최근 거래:
8 분 전
주별 거래 수:
63
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
1.42
롱(주식매수):
1 181 (49.77%)
숏(주식차입매도):
1 192 (50.23%)
수익 요인:
1.12
기대수익:
4.16 USD
평균 이익:
78.47 USD
평균 손실:
-68.49 USD
연속 최대 손실:
16 (-964.48 USD)
연속 최대 손실:
-1 560.19 USD (14)
월별 성장률:
-12.13%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 459.09 USD
최대한의:
6 953.49 USD (26.80%)
상대적 삭감:
잔고별:
47.40% (6 305.04 USD)
자본금별:
5.17% (609.80 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|WTIBTC
|1185
|BTCUSD
|580
|WTIUSD
|352
|XAUBTC
|214
|XAGBTC
|29
|XAUUSD
|13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|WTIBTC
|184
|BTCUSD
|-2.9K
|WTIUSD
|-724
|XAUBTC
|13K
|XAGBTC
|626
|XAUUSD
|-489
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|WTIBTC
|4.3K
|BTCUSD
|-2.6M
|WTIUSD
|-7K
|XAUBTC
|12K
|XAGBTC
|1.4K
|XAUUSD
|-4.9K
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
- 입금량
최고의 거래: +482.33 USD
최악의 거래: -330 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +2 104.06 USD
연속 최대 손실: -964.48 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "NCESC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
