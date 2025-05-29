시그널섹션
Ai Jing Gao

THPX13B

Ai Jing Gao
0 리뷰
안정성
32
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 59%
NCESC-Live
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 373
이익 거래:
1 173 (49.43%)
손실 거래:
1 200 (50.57%)
최고의 거래:
482.33 USD
최악의 거래:
-329.95 USD
총 수익:
92 044.52 USD (25 250 277 pips)
총 손실:
-82 183.74 USD (27 876 314 pips)
연속 최대 이익:
14 (2 104.06 USD)
연속 최대 이익:
2 104.06 USD (14)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
89.69%
최대 입금량:
12.92%
최근 거래:
8 분 전
주별 거래 수:
63
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
1.42
롱(주식매수):
1 181 (49.77%)
숏(주식차입매도):
1 192 (50.23%)
수익 요인:
1.12
기대수익:
4.16 USD
평균 이익:
78.47 USD
평균 손실:
-68.49 USD
연속 최대 손실:
16 (-964.48 USD)
연속 최대 손실:
-1 560.19 USD (14)
월별 성장률:
-12.13%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 459.09 USD
최대한의:
6 953.49 USD (26.80%)
상대적 삭감:
잔고별:
47.40% (6 305.04 USD)
자본금별:
5.17% (609.80 USD)

배포

심볼 Sell Buy
WTIBTC 1185
BTCUSD 580
WTIUSD 352
XAUBTC 214
XAGBTC 29
XAUUSD 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
WTIBTC 184
BTCUSD -2.9K
WTIUSD -724
XAUBTC 13K
XAGBTC 626
XAUUSD -489
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
WTIBTC 4.3K
BTCUSD -2.6M
WTIUSD -7K
XAUBTC 12K
XAGBTC 1.4K
XAUUSD -4.9K
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +482.33 USD
최악의 거래: -330 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +2 104.06 USD
연속 최대 손실: -964.48 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "NCESC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 5
Weltrade-Real
0.00 × 14
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
4.28 × 1238
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
리뷰 없음
2025.11.24 02:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.22 11:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.22 04:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 08:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 03:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 18:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.18 00:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 22:52
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.41% of days out of 136 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 21:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 11:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 16:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 21:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 20:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 18:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 12:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.18 10:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 09:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 08:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 00:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.29 14:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
